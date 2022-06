Calabria, adesso la Regione punta sui social: importanti partnership per rilanciare il turismo

27 Giugno 2022 15:57

La serie dei focus video sui territori calabresi sarà visibile sulle varie piattaforme digital

È stato presentato questa mattina nella Cittadella regionale a Catanzaro il primo di una serie di video “48 ore in Calabria”. Ad annunciarlo è stato l’assessore al Turismo, Fausto Orsomarso. Le immagini dedicate ai mari calabresi sono state proiettate in occasione della presentazione della prima guida Lonely Planet (editrice australiana che diffonde guide turistiche in tutto il mondo) sulla Calabria. Al tavolo con gli autori del lavoro presenti anche il commissario straordinario della Fondazione Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande.

“La serie dei focus video sui territori calabresi – visibili sulle piattaforme digital con la media partnership di Adnkronos e IgersItalia (Associazione nazionale dei professionisti specializzati nella produzione di contenuti digitali) – sono stati realizzati da Lonely Planet con il contributo della Fondazione Calabria Film Commission nell’ambito del progetto Calabria Straordinaria Assessorato Turismo e Marketing territoriali della Regione Calabria”, spiega ancora l’assessore Orsomarso. Si tratta di una nuova importante campagna pubblicitaria per far conoscere un territorio ancora sconosciuto all’estero, ma in molti casi anche a livello nazionale. In questa occasione, anche attraverso la diffusioni sui social, grazie all’ausilio di IgersItalia, le spettacolari immagini della Calabria potranno fare il giro del web e diventare virali alla visione di un pubblico molto ampio.