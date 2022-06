Reggio Calabria: presentata la 43ª edizione della Cronoscalata S.Stefano-Gambarie

18 Giugno 2022 15:12

Reggio Calabria: presentata questa mattina presso la sede dell’Automobile Club la quarantatreesima edizione della Cronoscalata S. Stefano – Gambarie

Presentata questa mattina presso la sede dell’Automobile Club di Reggio Calabria la quarantatreesima edizione della Cronoscalata S. Stefano – Gambarie. Alla presenza del padrone di casa, il presidente Giuseppe Martorano che ha ringraziato tutti coloro che hanno accettato l’invito, sottolineando come la cronoscalata non sia solo un evento sportivo ma anche un ponte culturale e sociale tra Santo Stefano in Aspromonte e l’Italia intera. L’evento che si terrà dal 24 al 26 giugno ospiterà un gran numero di partecipanti e per l’occasione il sindaco di Santo Stefano, Francesco Malara, ha ufficializzato il quasi tutto esaurito negli hotel della zona. Alla conferenza hanno presenziato il consigliere nazionale Aci, Domenica Catalfamo e l’Onorevole Francesco Cannizzaro, rappresentante della Regione Calabria, entrambi hanno sottolineato l’importanza dell’evento per tutto il territorio della Calabria, dimostrando massima apertura e disponibilità.

Il ringraziamento al presidente Martorano è arrivato infine da Lello Pirino, presidente della Scuderia Aspromonte che quest’anno conferma il primato più antico d’Italia con i suoi 70 anni. Un’annata che sarà dedicata alla memoria dei piloti tragicamente scomparsi Peppe Cuzzola e Pasquale Cambareri.

Tutte le informazioni e i dettagli relativi alla Cronoscalata S.Stefano-Gambarie saranno disponibili attraverso i portali ufficiali.