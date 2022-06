Poste Italiane nelle località turistiche “Bandiera Blu” della Locride

6 Giugno 2022 14:12

Insieme ai portalettere di Roccella Jonica, nei prossimi giorni verranno pubblicati altri scatti da Siderno e Caulonia, gli altri due comuni della Locride che hanno ricevuto il riconoscimento di Bandiera Blu 2022

Poste Italiane anche nei comuni “Bandiera Blu” della Locride. Il prestigioso riconoscimento, che ogni anno viene attribuito (dalla Fee, la Foundation for Environmental Education) alle località turistiche e alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, tenendo in considerazione ad esempio la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici, quest’anno è andato, tra gli altri, a tre comuni della Locride in provincia di Reggio Calabria: Caulonia, Roccella Jonica e Siderno.

Nelle fotografie pubblicate sul canale ufficiale di Instagram dell’Azienda guidata da Matteo Del Fante, due portalettere vengono ritratti mentre consegnano la corrispondenza sul lungomare “Sisinio Zito” di Roccella Jonica, “Bandiera Blu” ormai da vent’anni. “Roccella Jonica è una meta importante per il turismo balneare – ha commentato Marianna, portalettere del Centro distribuzione di Caulonia – grazie alla qualità delle acque del mare Jonio ed ai servizi offerti ai visitatori”. Insieme ai portalettere di Roccella Jonica, nei prossimi giorni verranno pubblicati altri scatti da Siderno e Caulonia, gli altri due comuni della Locride che hanno ricevuto il riconoscimento di Bandiera Blu 2022.