A Cosenza un annullo filatelico di Poste italiane per la Festa della Repubblica

1 Giugno 2022 11:38

Cosenza, in occasione del 2 giugno Poste Italiane ha dedicato un bollo speciale

Poste Italiane ha attivato per domani, giovedì 2 giugno, un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura: “Festa della Repubblica – Ministero dell’Interno – Prefettura UTG Cosenza – 87100 Cosenza Veneto”. Nell’occasione sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate allo stand che verrà allestito presso il piazzale antistante l’Ufficio territoriale di Governo, in piazza XI settembre, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

L’annullo postale è stato richiesto dalla Prefettura di Cosenza nell’ambito dei festeggiamenti che lo stesso Ufficio territoriale del Governo ha organizzato in occasione della Festa della Repubblica. Eventuali commissioni filateliche possono essere richieste presso lo sportello filatelico di Poste Italiane S.p.A. di Cosenza, via Vittorio Veneto, 59 – 87100 Cosenza (tel. 0984-819313). Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito www.poste.it/filatelia.html.