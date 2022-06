Poste Italiane: a Catanzaro un annullo per l’Arciconfraternita dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista

22 Giugno 2022 13:31

Poste Italiane ha attivato per venerdì 24 giugno, un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura: “Reale Arciconfraternita dei SS. Giovanni Battista ed Evangelista – 520 Anniversario – 24.6.2022 – 88100 Catanzaro”

Poste Italiane ha attivato per venerdì 24 giugno, un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura: “Reale Arciconfraternita dei SS. Giovanni Battista ed Evangelista – 520 Anniversario – 24.6.2022 – 88100 Catanzaro”. Nell’occasione sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate allo stand che verrà allestito presso la chiesa di San Giovanni Battista, situata in piazza Garibaldi, dalle ore 9,00 alle ore 12.30. L’annullo postale è stato richiesto dalla stessa Arciconfraternita nell’ambito delle iniziative per i 520 anni della nascita del sodalizio. Eventuali commissioni filateliche possono essere richieste presso lo sportello filatelico di Poste Italiane S.p.A. di Catanzaro, corso Giuseppe Mazzini, 114 – 88100 Catanzaro (tel. 0961-503291).

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito www.poste.it/filatelia.html.