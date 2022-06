Ponte sullo Stretto: pressing di Forza Italia per inserirlo nel Pnrr

4 Giugno 2022 09:28

Il senatore calabrese Silvia Vono ha presentato un emendamento e un ordine del giorno per sollecitare il Governo e il ministro Giovannini

Forza Italia tenta il colpo di reni e rilancia il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Il partito azzurro ha presentato un emendamento e un ordine del giorno sul dl Pnrr 2 all’esame delle commissioni Affari costituzionali e Istruzione. L’emendamento chiede che l’infrastruttura di collegamento sia “inserito nell’elenco degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, come opera di preminente interesse nazionale in deroga all’articolo 201”. Verso la stessa direzione è orientato l’odg che impegna il governo a consentire la realizzazione dell’opera superando “i vincoli burocratico-normativi che di norma rallentano o bloccano la realizzazione delle opere in Italia”.

Prima firmataria del ddl “Disposizioni per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina”, presentato a palazzo Madama (assegnato lo scorso 25 maggio), è stato il senatore calabrese Silvia Vono. Il disegno di legge chiede uno o più decreti al Premier Mario Draghi con cui adottare misure per “definire le procedura per l’approvazione dello studio di fattibilità del progetto definitivo dell’opera e per la sua realizzazione, anche attraverso una o più procedure di gestione commissariale”. Il testo prevede che siano stabilità anche le modalità di finanziamento pubblico, di un’eventuale partecipazione di capitale privato, il coinvolgimento degli enti locali e degli stakeholder.

“Abbiamo presentato questo ddl – ha commentato Bono – affinché il ministro Giovannini e tutto il governo si impegnino per davvero ad individuare il percorso per realizzare l’infrastruttura”. Insomma, Forza Italia alza il pressing sul tema e spera di vedere l’impegno di altre forze politiche. Oltre che alla maggioranza, è stata chiara anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, che ha affermato nei giorni scorsi a Messina di come “il Ponte sullo Stretto rappresenti un’occasione per la Sicilia, Hub naturale del Mediterraneo, Isola dal potenziale non sfruttato”.