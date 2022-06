Ponte sullo Stretto, Conte a Messina: “M5S non cambia idea, ci sono altre priorità”

8 Giugno 2022 17:52

Ponte sullo Stretto, le parole del leader del M5S Stelle Giuseppe Conte questo pomeriggio a Messina

“Lo dissi già a suo tempo, quando ero Presidente del consiglio, e con il Movimento cinque stelle non abbiamo cambiato idea. Non si può buttare un progetto così nel mucchio. Bisogna prima migliorare la rete infrastrutturale siciliana e poi ci si pone il problema di potenziare e rendere più efficace il collegamento con il continente“. Lo ha detto il leader del M5S Stelle Giuseppe Conte a Messina parlando con i giornalisti prima di un incontro alla Camera di Commercio di Messina con rappresentanti degli industriali e sindacati. “Come voi quotidianamente, anche io ogni volta che vengo in Sicilia vedo strade sconnesse, statali, provinciali, autostrade che sono ancora con singole corsie, lavoriamo per utilizzare i soldi del Pnrr per quello che è necessario poi valutiamo assieme e facciamolo con le comunità locali la soluzione per il collegamento“, aggiunge l’ex premier Conte.