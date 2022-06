Polizze online: come trovare le migliori con il servizio compara assicurazioni di 6sicuro.it

6 Giugno 2022 15:27

Sono sempre di più gli italiani che scelgono di stipulare una polizza online, attratti dalla convenienza economica e dalla flessibilità del servizio.

Lo stesso vale anche per i siti comparatori, dove sempre più spesso gli utenti richiedono preventivi e valutano le offerte delle varie compagnie assicurative. In questo senso, 6sicuro.it, attivo online fin dal 2000 e parte di Assiteca, offre tutte le garanzie del caso.

Sul portale, infatti, è possibile trovare prodotti di compagnie assicurative presenti sul registro degli intermediari assicurativi, vale a dire l’elenco dei soggetti legalmente riconosciuti dallo Stato italiano.

Se sei alla ricerca di polizza online sicura e conveniente, allora, compara con 6sicuro le proposte dei più importanti gruppi assicurativi attivi in Italia, così da trovare in pochi click la soluzione ideale per le tue esigenze e risparmiare sul premio.

Pensato per agevolare gli utenti, che fino a qualche tempo fa impiegavano una gran quantità di tempo nel richiedere i preventivi e nel confrontarli, questo servizio consente di abbattere i costi e di rendere l’attività di scelta molto più rapida ed intuitiva.

Come comparare assicurazioni online con 6sicuro.it

Confrontare le proposte dei gruppi assicurativi con 6sicuro.it, oltre che molto semplice, è del tutto gratuito per l’utente. Sul sito sono presenti numerose tipologie di polizza: da quelle obbligatorie per legge che riguardano tutti i veicoli a motore che circolano per le strade, fino a quelle opzionali, come le polizze sulla vita, sui viaggi e sugli infortuni.

Per quanto riguarda l’rc auto, che copre i danni alle persone e alle cose causati dal mezzo in occasione di un sinistro, basterà inserire alcuni dati e il comparatore effettua in automatico una prima scrematura dei vari prodotti assicurativi presenti sul mercato.

In seguito, sarà l’utente a valutare la soluzione che meglio risponde alle sue esigenze, e, se deciderà di sottoscrivere una polizza direttamente online, avrà anche buone probabilità di poter contare sullo sconto riservato proprio a chi decide di completare il processo d’acquisto sul web.

Nel caso dell’assicurazione auto, il sistema richiederà di inserire i propri dati personali e quelli relativi al veicolo da assicurare, come l’anno di immatricolazione, il numero di targa, la marca, il modello, la cilindrata.

Inoltre dovranno essere indicate le informazioni che concorrono ad alzare la rischio: ad esempio, la presenza o meno di un impianto di allarme installato sull’auto o quella di un box privato; o ancora, la presenza in famiglia di persone neopatentate che potrebbero guidare la macchina e il numero complessivo di km effettuati.

I vantaggi del servizio compara assicurazioni di 6sicuro.it

Come specificato anche dall’IVASS, uno degli step fondamentali quando ci si trova a dover stipulare un’assicurazione, è il confronto fra le offerte delle varie compagnie. Se anni fa per condurre questa operazione l’utente doveva impiegare molto tempo e molta energia, oggi, grazie ai siti comparatori come quello di 6sicuro, tutto ciò è possibile solo con pochi click.

Il risparmio di tempo è assicurato, così come quello economico: spesso, infatti, le principali case assicurative riservano delle offerte particolari per chi decide di sottoscrivere una polizza sul web.

La lunga esperienza sul campo di 6sicuro.it, poi, è garanzia di sicurezza: tutti gli operatori sono stati attentamente selezionati fra i più solidi sul mercato, e il servizio di assistenza è in grado di rispondere ai dubbi dei consumatori in modo rapido e puntuale.