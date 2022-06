Polistena: ospedale a rischio chiusura. Sit-in dei sindaci: “mancano medici, siamo abbandonati”

18 Giugno 2022 14:41

Polistena, i sindaci: “il locale ospedale Spoke è allo stremo, rischia di chiudere per mancanza di medici e paramedici, nessuno interviene e tutto viene lasciato nell’abbandono”

Si è svolto questa mattina un sit-in dei sindaci della Piana per denunciare le condizioni dell’ospedale di Polistena: “il nosocomio è allo stremo, rischia di chiudere per mancanza di medici e paramedici, nessuno interviene e tutto viene lasciato nell’abbandono. Qui, nella Piana, dove vivono quasi 180 mila persone il diritto alla cura è messo a repentaglio”. Situazione particolare in terapia intensiva: dal prossimo 1° luglio nel reparto non saranno in grado di garantire la turnistica per mancanza di medici. Nel corso della manifestazione sono intervenuti medici e dirigenti sanitari che hanno descritto un presidio ospedaliero in difficoltà.

“C’è chi – evidenza Michele Tripodi, sindaco di Polistena – ancora non si rassegna e lotta per dare a questo territorio il diritto alla salute. Noi abbiamo il dovere di difendere il presidio ospedaliero costi quel che costi”.