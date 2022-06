Polistena come Jumanji: avvistata zebra nella zona industriale | VIDEO

14 Giugno 2022 11:37

L’animale è stato visto per le strade del reggino, in diverse zone della Piana di Gioia Tauro

“Nella giungla dovrai stare finché un 5 o un 8 non compare”. E’ diventato virale sui social il video di una zebra che percorre le strade di Polistena, in provincia di Reggio Calabria. Il filmato è stato pubblicato sulla pagina instagram di Favelas_Calabria e molti utenti hanno ironicamente paragonato la cittadina del reggino alla nota serie cinematografica Jumanji, dove la città si trasforma in una giungla a causa di una maledizione contenuta in un misterioso gioco da tavolo. E così, per un attimo i cittadini calabresi avranno immaginato di trovarsi in un film.

La zebra è stata avvistata anche in altre zone della Piana di Gioia Tauro, ci sono infatti delle foto a Melicucco. In molti si chiedono come abbia fatto l’animale a trovarsi lì. Si presume sia scappato da uno dei circhi che in questi giorni stanno percorrendo il tour in Calabria. Di seguito il link per il video.