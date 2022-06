Platì, Nicola Foti lascia il gruppo di minoranza

13 Giugno 2022 12:34

“Si può tentare di mistificare la realtà quante volte si vuole, ma i fatti restano, ahinoi, pur sempre fatti. Ed è proprio questi che voglio portare all’attenzione dei cittadini platiesi e dell’opinione pubblica tutta, nonchè spiegare le ragioni politiche, oltre, e soprattutto, alle mere motivazioni di dignità personale, che mi hanno portato a lasciare, a malincuore, il gruppo di minoranza“, è quanto scrive in una nota il dott. Nicola Foti, consigliere comunale di Platì. “Ritengo doveroso, in qualità di Consigliere Comunale, che i cittadini vengano finalmente a conoscenza dalla grave azione che si perpetra quotidianamente a danno dell’intera comunità. Più precisamente, mi riferisco ai fatti avvenuti in data 27 Aprile 2022, in merito ai punti inseriti all’ordine del giorno che prevedevano la presentazione di importanti progetti di rigenerazione urbana “in riferimento alla legge del 30 dicembre 2021 n.234 Art.1 comma 534-542 tra i Comuni limitrofi di Bovalino, Platì, Ardore, Benestare e Sant’Ilario dello Ionio”. Punti che, purtroppo, non sono stati ritenuti degni di nota, tanto da essere stati votati contrari in maniera quasi totalitaria da parte del gruppo dei consiglieri appartenenti all’attuale minoranza, oltre che da qualche assessore, andando di fatto a tradire l’importante impegno di rappresentanza assunto nei confronti di Platì e della sua popolazione tutta. Pertanto, è per questa preoccupante oltre che vile condotta, che desidero comunicare in primis il mio sdegno più totale nei confronti dell’operato di taluni squallidi personaggi, nonché il mio totale allontanamento da chi, agendo falsamente, non rappresenta affatto la comunità Platiese e cerca in maniera sistematica di anteporre i propri interessi personali al benessere della collettività”, conclude la nota.