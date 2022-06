Pianeta Viola e PalaCalafiore non siano simboli di degrado, striscione dei Total Kaos: “custodire l’identità oltre le avversità”

21 Giugno 2022 16:38

I Total Kaos espongono uno striscione fuori dal PalaCalafiore, identico a quello affisso 3 anni fa al Pianeta Viola: due simboli del basket reggino non diventino luoghi di degrado

“‘Domanda all’amministrazione silente: il Pianeta Viola è dei traditori, della città o della sua gente?’. Questo fu lo striscione che esponemmo al “Pianeta Viola” il 19 maggio 2019. A distanza di tre anni la situazione non sembrerebbe essere cambiata“. Inizia così il post social dei Total Kaos, storico gruppo organizzato del tifo reggino, nel quale si dà notizia di uno striscione di protesta affisso ai cancelli del PalaCalafiore. Uno striscione che riporta la stessa frase di quello affisso 3 anni fa al Pianeta Viola, alla struttura storica per il basket reggino. Tanto ieri quanto oggi si chiede maggiore attenzione affinchè due luoghi simbolo di sport non diventino simbolo di degrado.

“La storica struttura, un tempo fiore all’occhiello e cittadella dello sport, è stata abbandonata a sé stessa e al degrado. Stessa sorte è toccata anche al PalaCalafiore altro pilastro della Storia Neroarancio. – si legge ancora nel comunicato – Ecco perché siamo tornati in quei luoghi simbolo per affiggere due striscioni abbastanza emblematici: “NON C’È PIANETA SENZA UNIVERSO… CUSTODIRE L’IDENTITÀ OLTRE LE AVVERSITÀ!”. Con questo slogan intendiamo sollevare, per l’ennesima volta, l’attenzione delle Istituzioni – da ormai troppo tempo chiuse in un silenzio assordante – sugli impianti sportivi della città. Dunque, dopo aver restituito lustro e memoria alla figura di Massimo Mazzetto attendiamo risposte anche per quanto concerne questi due simboli dell’Identità Neroarancio e dell’intera Comunità Reggina. Come sempre NOI rimarremo vigili!“.