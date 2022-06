Calcio a 5, la Pgs Luce Messina riparte dalla conferma di mister Carnazza

9 Giugno 2022 22:29

Calcio a 5, la Pgs Luce Messina e il tecnico Sergio Carnazza ancora insieme

La Pgs Luce Messina riparte da un’importante conferma. Il tecnico Sergio Carnazza siederà sulla panchina biancazzurra anche nell’annata agonistica 2022-23, che vedrà il club dello Stretto disputare, per la terza stagione di fila, il campionato nazionale di serie B di calcio a 5, dopo essersi classificato al quarto posto nella passata regular season con le prestigiose qualificazioni ai playoff e alle semifinali del girone H di Coppa Italia.

“Il progetto della Pgs Luce Messina è ambizioso e mi ha fatto piacere percepire la totale fiducia che il presidente Fabrizio Caratozzolo e la dirigenza ripongono in me – Carnazza commenta, così, l’accordo con la società peloritana – sono bastati pochi minuti per confrontare le idee e dare continuità al rapporto di collaborazione. Nello scorso torneo, siamo andati oltre gli obiettivi estivi, che prevedevano una tranquilla salvezza, togliendoci belle soddisfazioni. Penso ci siano le premesse e la volontà per fare bene, anche se sarà difficile ripeterci a certi livelli e migliorarci, ma ci proveremo”.

Potrete contare sul “fattore campo” della rinnovata palestra di Montepiselli. “Avere un impianto a disposizione rappresenterà sicuramente un grande vantaggio, basta pensare che finiremo di allenarci su una superficie diversa da quelle delle partite ufficiali, com’è avvenuto negli scorsi mesi. Disporre di una struttura ammodernata servirà, inoltre, da forte richiamo per i giovani, che dovranno essere, sempre più, il nostro punto di forza. La crescita dell’Under 19 e l’inserimento di molti elementi nell’organico della prima squadra ha tracciato una via da percorrere con convinzione”.