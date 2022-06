Hockey su prato: serata di fine stagione in compagnia per i barcellonesi della Pgs Don Bosco

30 Giugno 2022 13:53

Pgs Don Bosco 2000, la stagione della società di hockey su prato si è conclusa con una serata tutti insieme

Si conclude con una serata insieme la stagione 2021/2022 della Pgs Don Bosco 2000 Asd, società di hockey su prato di Barcellona P.G. Tante conferme e tante novità hanno caratterizzato l’anno di attività trascorso: la crescita della prima squadra nel campionato di serie B, la partecipazione a quattro dei cinque campionati giovanili FIH – Federazione Italiana Hockey , l’arrivo di tanti giovanissimi che si sono appassionati a questo sport grazie alla presenza della Don Bosco nelle scuole, il ritorno delle ragazzine nella under 12. Tanti i nuovi genitori, che da subito hanno compreso lo spirito della società ed hanno dato il loro contributo insieme a chi anche nel 2022 ha fatto tanto per i ragazzi.

Così il presidente Sergio Fraumeni: “Grazie ai genitori, agli atleti, ai dirigenti ed allenatori Sebastiano Mazzeo e Giuseppe Genovese, la Pgs Don Bosco 2000 cresce ancora e si prepara già ad un nuovo esaltante anno di hockey, divertimento e passione. Grazie alla nostra casa l’ Oratorio Salesiano San Michele Arcangelo di Barcellona P.G. ed a Don Timothy. Grazie anche alla pizzeria A Fuoco Lento per l’ospitalità nella nostra serata finale. Un in bocca al lupo particolare ad Antonino Giunta, atleta della prima squadra, che dal prossimo anno ci lascerà per motivi di studio iniziando una nuova avventura a Torino”.