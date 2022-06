Petrolio in risalita: l’analisi di TradingOnlineTop.com

6 Giugno 2022 15:28

Sulla scorta dell’attuale quadro macroeconomico e dell’attuale contesto geopolitico, il petrolio incarna perfettamente la figura di sorvegliato speciale da parte di analisti finanziari ed economici. Com’è noto infatti, l’inflazione, su livelli che in alcune aree geografiche non si vedevano da oltre 30 anni, sta avendo effetti nefasti sulla congiuntura e conseguentemente sulla dinamica dei mercati finanziari: la quotazione del greggio incide indirettamente sull’aumento dei prezzi al consumo e sull’aumento dei prezzi alla produzione, d’altro canto il conflitto tra Russia e Ucraina e le difficoltà di approvvigionamento di materie prime stimolano la corsa al rialzo dell’oro nero come in un circolo vizioso. Non a caso il trend della commodity, già fortemente rialzista dallo scorso anno, ha ricevuto un booster notevole dallo scoppio della guerra, che ha proiettato i prezzi leggermente al di sotto del record storico registrato nel lontano 2008.

Struttura tecnica dei prezzi del petrolio

Gli esperti di TradingOnlineTop, portale di riferimento per chi investe sui mercati finanziari, osservano come, nonostante la forward curve delle scadenze dei futures WTI sia leggermente in backwardation, la struttura tecnica di medio e lungo periodo sia saldamente rialzista. È palese come su orizzonti temporali ridotti, dopo il massimo relativo di Marzo, le quotazioni del greggio si siano adagiate in un canale laterale che va via via restringendosi, ma è altrettanto vero che, fino a quando la parte inferiore della congestione non verrà rotta al ribasso, è difficile che la lettera prenda il sopravvento sui corsi; È per questo motivo che attualmente gli operatori incentrano il focus su questioni legate al quadro macroeconomico e sul fattore news.

Il petrolio negli ultimi mesi ha registrato flessioni di prezzo abbastanza intense, che comunque sono state sempre riassorbite nell’arco di poche ottave, in concomitanza di notizie o mover di una certa rilevanza. In Marzo, a provare a calmierare l’esuberanza del WTI, era stato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden con l’annuncio di un rilascio di scorte strategiche di greggio al ritmo di 1 milione di barili al giorno, con il chiaro intento di irrobustire l’offerta e allentare le tensioni; Poco tempo dopo gli analisti finanziari si erano quasi convinti che il colpo di coda della pandemia in Cina e il conseguente blocco dell’attività produttiva, dovuto ai lockdown, avrebbero ridimensionato i prezzi dell’oro nero sulla falsa riga si ciò che era stato nel 2020; Tuttavia, in entrambe le occasioni, la forza relativa del sottostante ha avuto la meglio.

Novità sull’embargo al petrolio russo

Come riportato da TradingOnlineTop, negli ultimi giorni l’attenzione dei media si è spostata ancora una volta sulle sanzioni da comminare alla Russia proprio in riferimento al gas e, ovviamente, al petrolio. Difatti a rimanere ancora fuori dall’embargo sono le materie prime energetiche: l’azione dovrebbe creare in linea di massima ulteriori tensioni sulle capacità di approvvigionamento, ma la posizione dell’Unione Europea appare chiara e orientata in tale direzione; ciò premesso, il Presidente della Commissione Ursula Von Der Leyen ha ribadito che la decisione definitiva sulla questione non è prevista nel prossimo Summit dell’Area, in quanto sono in calendario questioni più urgenti da discutere.

Alcuni analisti ritengono che, nonostante la necessità di questa iniziativa nei confronti del Cremlino, altre sanzioni potrebbero non sortire l’effetto richiesto, almeno in una prima fase: difatti non è inverosimile che la Russia possa beneficiare di un ulteriore aumento dei prezzi delle materie prime energetiche, anche a fronte del blocco di una parte delle esportazioni. Probabilmente sarebbe più efficace l’istituzione di un cartello per gli acquisti delle commodities, in grado di ottenere quotazioni più basse su grandi quantità e di indurre un allineamento del mercato verso il basso.