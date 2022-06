21 Giugno 2022 16:33

Il convegno mercoledì 22 giugno alle 18.45 al Seminario di Reggio Calabria

L’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, con in testa il gruppo Meic cittadino (Movimento ecclesiale di impegno culturale), si appresta a celebrare la storica figura di don Domenico Farias, in occasione dei vent’anni dalla morte. Si terrà un convegno sul tema della chiesa sinodale che vede come relatore il teologo don Pino Ruggieri. Appuntamento, quindi, mercoledì 22 giugno alle 18.45 al Seminario di Reggio Calabria.