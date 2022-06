Calabria, pronto il ritorno su Linea Verde: la romantica dedica di Peppone

26 Giugno 2022 10:39

La puntata girata nel crotonese e nella Sila piccola andrà in onda oggi, alle ore 12.20 su Rai 1

E’ tutto pronto per la puntata di oggi, Linea Verde Estate torna in Calabria con Peppone Calabrese e Angela Rafanelli. Appuntamento alle 12.20 su Rai 1. Intanto, a dare il buongiorno e la buona domenica è proprio il conduttore, che sui social scrive una romantica dedica: “oggi vi porteremo a fare una bella gita fuori porta in Calabria e precisamente dal crotonese alla Sila piccola. Un viaggio tra i profumi, i sapori e le storie di un territorio che parte delle nostre radici. La Calabria va esplorata, toccata, attraversata nelle sue molteplici sfaccettature. Vera come può essere solo una terra che non conosce i compromessi perché tra il mare e la montagna si sono costituite comunità affascinanti legate visceralmente al territorio”.

Si tratta oggi, domenica 26 giugno, della prima puntata delle due previste nel corso di questa stagione del programma. La prossima, infatti, sarà mandata in onda domenica 3 luglio e vedrà protagoniste Tropea, Capo Vaticano e tutta la Costa degli Dei.