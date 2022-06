Reggio Calabria, alla scoperta dei borghi: oggi pellegrinaggio a Roghudi antico, a luglio la festa | INFO

26 Giugno 2022 11:57

L’evento si sta svolgendo questa mattina, domenica 26 giugno, ma proseguirà anche nel primo weekend di luglio

Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia torna il consueto pellegrinaggio nell’antico borgo di Roghudi. L’evento si sta svolgendo oggi, domenica 26 giugno: i fedeli sono partiti dalla piazza comunale alle ore 8.00 ove con dei bus messi a disposizione dal Comitato festa di Roghudi sono giunti a destinazione. Il viaggio domenicale prevede la Santa Messa al borgo antico alle ore 11.30 celebrata dal parroco don Giovanni Zampaglione e ci sarà la partecipazione da parte del sindaco Pierpaolo Zavettieri e di tutta l’amministrazione comunale di Roghudi. Presente al pellegrinaggio il signor Giuseppe Biondo, membro e ricercatore del Consiglio Internazionale Danze Unesco e del comitato scientifico dell’unione Folclorica Italiana per filmare e documentare il pellegrinaggio a Roghudi antico e i giorni di festa. A seguire ci sarà il canonico momento conviviale.

I festeggiamenti proseguiranno nei primi due giorni di luglio nel nuovo centro abitato ove sabato 2 luglio alle 18 ci sarà la messa solenne e poi la processione per le vie principali del paese di Roghudi. “I giorni di festa siano motivo di scoperta – afferma il parroco don Giovanni Zampaglione – della nostra appartenenza al Signore e alla sua chiesa, per poter dire, come Maria “avvenga di me secondo la Tua parola. Buona festa!”.