Pd: Zingaretti, ‘campo largo? da Pd proposta per futuro e attorno alleanza per vincere’**

23 Giugno 2022 19:29

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – “Il Pd deve fare quello che ha sempre fatto nei momenti più belli della sua storia: pensare all’Italia e quindi mettere al centro le persone, il lavoro, scuola, ambiente e cioè come ora costruire una proposta per il futuro”. Così Nicola Zingaretti al Tg3 alla domanda se, dopo la scissione M5S, esista ancora il campo largo.

“Il 1 gennaio saranno 75 anni della nostra Costituzione ma quei valori spesso non sono attuati. Ecco, prendiamo quella come occasione per una grande proposta per il futuro dell’Italia. E intorno si costruirà alleanza per vincere”.