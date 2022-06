Pd: Letta, ‘mia responsabilità far vincere intera coalizione, non voto in più a dem’

14 Giugno 2022 21:14

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – “Da alcuni anni i partiti di centrodestra, se sommati tutti insieme, sono di più rispetto a un campo largo. Quindi noi abbiamo bisogno in questi mesi di lavorare e farlo rispetto a grandi temi sul futuro del nostro Paese”. Così Enrico Letta a Di Martedì.

“Ma i 5 Stelle sono scomparsi? Lo so, ma io mi pongo il problema non solo del Pd perchè poi ci ritroviamo Meloni premier e con una maggioranza di centrodestra. La mia responsabilità non è far prende un voto in più al Pd, ma di far vincere un’intera coalizione”.