Messina, Paolo Todaro chiede l’immediata nomina di un direttore sanitario del Policlinico

25 Giugno 2022 16:43

Paolo Todaro della Gilda Unams chiede l’immediata nomina di un direttore sanitario al Policlinico di Messina

“Il Policlinico di Messina – afferma Paolo Todaro della Gilda Unams – dal 19 giugno 2022 è senza direttore sanitario; siamo passati dall’avere un direttore sanitario senza requisiti, al vuoto assoluto, il tutto in violazione di legge, divenuta ormai prassi all’interno dell’AOU“. In una nota inviata al Commissario, al Magnifico Rettore, all’Assessore alla Salute, Al Ministro della salute e al Prefetto, Todaro chiarisce che nelle materie di competenza del Direttore Sanitario, i pareri sono obbligatori, ed in mancanza di essi i provvedimenti assunti dalla Direzione risulterebbero viziati per violazione di legge (art. 3, comma 7 del D. Lgs. 502/1992);

tale violazione risulterebbe inoltre aggravata dal fatto che, presso l’AOU G. Martino il Direttore della direzione medica di presidio è il Direttore Sanitario, a cui spettano le funzioni di direzione dei servizi sanitari ai fini organizzativi e igienico-sanitari, ponendosi in una posizione sovraordinata e con più ampie responsabilità rispetto ai dirigenti medici afferenti alla direzione di presidio, e pertanto chiede che venga nominato nell’immediatezza un direttore sanitario al Policlinico.