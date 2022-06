Paola Turci e Francesca Pascale si sposano: sabato le nozze in Toscana

30 Giugno 2022 12:55

Dall’incidente in Calabria, al matrimonio con Francesca Pascale (ex compagna di Berlusconi): Paola Turci è pronta a vivere la sua nuova vita

Dal terribile incidente sulla Salerno-Reggio Calabria al matrimonio con Francesca Pascale. E’ una nuova vita quella che sta vivendo Paola Turci: da un paio d’anni si rincorrono le voci di una relazione fra la cantante e l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi, per loro adesso è giunto il momento di dire “sì” con la cerimonia nunziale che si terrà in Toscana sabato 2 luglio e che sarà ufficiata al Comune di Montalcino, seguito poi da una cena al castello di Velona. La love story non è mai confermata e mai smentita dalle dirette interessate, ma adesso il rapporto si concretizzerà.

“Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo”, affermava in passato Paola Turci spiegando di essere libera di amare chi vuole. E’ proprio davvero un’altra vita, quei tredici interventi al volto, di cui dodici soltanto sull’occhio, sono soltanto un lontano ricordo. L’incidente in Calabria, le operazioni a Cosenza, le profonde cicatrici per anni nascoste dai capelli lunghi: è il momento di dimenticare il passato e sorridere all’amore.