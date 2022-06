8 Giugno 2022 13:56

Paola, Signorelli: “serve un’azione politica rigenerativa che metta al centro esclusivamente l’interesse dei cittadini paolani”

L’appello del candidato a sindaco Andrea Signorelli al voto libero ha trovato lo straordinario impegno degli uomini e alle donne di Rigeneriamo Paola e Rete dei Beni Comuni per tracciare con programmi e competenze quella ripartenza che la città attende da troppi anni. La crisi del nuovo secolo ha interessato il tessuto sociale, ha provocato un aumento delle diseguaglianze, ha messo in difficoltà le imprese, gli artigiani i commercianti e ha colpito il ceto medio della popolazione allargando l’area di povertà e di insicurezza sociale. “È tempo – spiega Andrea Signorelli – di abbattere i muri del personalismo e unirsi sotto l’insegna di un progetto in grado di riscattare le sorti della Città. I paolani non possono più subire le frammentazioni di una politica nominalistica e serva di sé stessa. Promesse di una vita migliore fatte in campagna elettorale che si trasformano subito dopo in illusioni e raggiri. In una svendita della dignità personale di chi ci ha creduto. Da anni gli stessi politici governano alternativamente da destra e da sinistra il Paese, senza una chiara direzione di sviluppo. C’è chi continua a bearsi dei propri fallimenti, bendandosi gli occhi di fronte ai problemi della quotidianità. La profonda crisi che stiamo vivendo, morale prima ed economica poi, necessita di soluzioni concrete e immediate”.

I prossimi anni saranno quelli decisivi. “Il P.N.R.R. è un’opportunità irripetibile ma allo stesso tempo una cambiale sulle future generazioni: impegnarsi attivamente è un obbligo morale, occorre estromettere dalle scelte coloro che rappresentano esperienze amministrative fallimentari. È tempo, quindi, che i cittadini tornino ad occuparsi attivamente del futuro della Città. La Città è precipitata nel baratro. Una situazione che potrebbe durare ancora per molto se non si riesce a risvegliare quella coscienza civica, quell’orgoglio comune in grado di arrestare la macchina dell’opportunismo e del clientelismo politico. In ballo c’è il nostro futuro, la speranza in una società diversa per noi e per i nostri figli, più inclusiva, equa e attenta ai bisogni generali. Per questo occorre ritrovarsi sui valori, primo fra tutti quello di libertà, intesa come capacità del singolo di essere svincolato da ogni preconcetto e condizionamento altrui. Libertà economica, grazie alla conquista di un lavoro che non è elemosina ma frutto di sacrifici, meriti e opportunità di realizzarsi all’interno della comunità. Libertà di votare secondo coscienza e non per convenienza, sulla base della consapevolezza che si vive bene solo se tutti stiamo bene”. È arrivato il momento di rimboccarsi le maniche. “Serve un’azione politica rigenerativa che metta al centro esclusivamente l’interesse dei cittadini paolani, predisponendo un grande progetto di rinascita, dove affermazione delle regole e programmazione sono i pilastri fondanti di una rinnovata coscienza collettiva, responsabile e attenta alla cura dei beni comuni”.