Paola, Europa Verde-Verdi: ”sosteniamo Andrea Signorelli”

10 Giugno 2022 20:12

Paola, Europa Verde-Verdi: ”la vera svolta è sostenere il candidato sindaco Andrea Signorelli”

Europa Verde –Verdi alle elezioni comunali a Paola, dà pieno sostegno al candidato sindaco Andrea Signorelli: “questa decisione scaturisce dalla credibilità del candidato, ma soprattutto dalla condivisione dei programmi e dall’intesa nata negli anni passati su alcune questioni importanti che ci hanno visti sullo stesso fronte in difesa del territorio. Era nell’ottobre del 2019 che ci siamo conosciuti con Andrea Signorelli quando organizzammo proprio nella città di Paola un incontro dei Verdi, alla presenza di Caetano Scannavino uno dei massimi leader ambientalisti dell’amazzonia, peraltro di origini calabresi, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla vicenda che riguardava Cozzo Cervello al centro delle polemiche per il taglio di arbusti indiscriminati. Ci siamo ritrovati dalla stessa parte nell’estate del 2020 , insieme ad altri movimenti tra cui i Giovani Europeisti Verdi, nell’occasione è stato presentato un esposto in Procura per fare luce sull’inquinamento delle acque ricadenti nelle località di Fuscaldo, Acquappesa, Cetraro e che tocca tutta la costa tirrenica. Una situazione che lede l’incolumità dei bagnanti e di tutta la cittadinanza, e rappresenta una minaccia per il turismo nel nostro territorio, strettamente legato alla qualità delle acque. Come partito crediamo molto nei contenuti e nell’attuazione dei programmi affinché questi non rappresentino uno specchietto per le allodole, bastano poche cose semplici ed attuabili nel rispetto dei cittadini a cui si chiede il consenso e nel rispetto dei territori. La coalizione rappresentata da Andrea Signorelli ha già dimostrato una credibilità e una preparazione sui temi sociali, ambientali, amministrativi nel comune di Paola in grado di attrarre forze giovani aperte all’innovazione per risollevare con gli occhi rivolti al futuro le sorti di questa città, ricchissima di potenzialità inespresse e che nessuna amministrazione ha saputo valorizzare. Per queste ragioni chiediamo a tutti gli iscritti di dare fiducia ad Andrea Signorelli e ai suoi candidati alle prossime elezioni comunali”.