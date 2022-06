Paola: domani Andrea Signorelli incontra la cittadinanza

16 Giugno 2022 16:23

Domani, venerdì 17 giugno alle ore 20 Andrea Signorelli con la coalizione di Riparte il Futuro incontra la cittadinanza in Piazza IV Novembre. Il risultato ottenuto nella competizione elettorale è entusiasmante: 1.312 consensi al candidato a sindaco Andrea Signorelli che ha registrato con solo due liste quasi il 15% dei voti. Gli uomini e le donne di “Rigeneriamo Paola” e “Rete del Beni Comuni” tornano tra la gente per abbracciare idealmente la Città. “Era nostra intenzione – spiega Andrea Signorelli – far rinascere la speranza, la fiducia nei cittadini e restituire dignità alla politica. Gli attestati di stima ricevuti e i nuovi rapporti instaurati sono l’incentivo per proseguire nel nostro percorso con ancora più impegno e determinazione. Il futuro riparte da qui, da questo straordinario risultato”.