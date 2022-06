Palmi, drammatica situazione al Pronto Soccorso: Sindaco chiede incontro urgente al Commissario Asp

29 Giugno 2022 18:07

Il Sindaco Giuseppe Ranuccio ha inviato una nota alla Dott.ssa Lucia Di Furia chiedendo inoltre di mantenere sempre viva l’attenzione sull’iter di costruzione del Nuovo Ospedale della Piana

E’ drammatica la situazione presso il Punto di Primo Intervento di Palmi, presso l’ex ospedale Pentimalli. A denunciare la situazione è stato il Sindaco Giuseppe Ranuccio tramite una nota inviata questa mattina al Commissario Straordinario dell’ASP di Reggio Calabria, Dott.ssa Lucia Di Furia. Nella missiva, fa sapere tramite in una nota il primo cittadino recentemente rieletto, sono state inoltre rappresentate tutte le principali esigenze della comunità, chiedendo un incontro urgente.

“In questi giorni Palmi si prepara ad accogliere migliaia di persone per il periodo estivo, concittadini che rientrano dal nord, ospiti provenienti dai comuni della Piana e turisti. Sono quindi assolutamente necessari interventi immediati per garantire una risposta sanitaria adeguata in caso di emergenza. È nostro dovere sederci ad un tavolo, ciascuno per la propria parte, per dare risposte concrete al territorio e ai cittadini. Mantenendo sempre alta l’attenzione sull’iter di costruzione del Nuovo Ospedale della Piana, che resta la priorità assoluta, è di vitale importanza porre l’attenzione sull’assistenza sanitaria territoriale”, conclude la nota del Comune di Palmi.