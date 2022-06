Palmi, deturpato il monumento delle Tre Croci: “area sarà videosorvegliata”

3 Giugno 2022 12:22

Questa mattina una ditta incaricata dal Comune ha ripulito la scultura dalle scritte

Nei giorni scorsi ignoti hanno deturpato il monumento delle Tre Croci, a Sant’Elia di Palmi. Sulla scultura è apparsa la scritta “Ti amo”, accompagnata da alcune linee realizzate con la bomboletta spray. “Non è la prima volta che succede e ci stiamo già attivando per videosorvegliare l’area. Stamattina, prontamente, lo abbiamo ripulito”, scrive il Comune di Palmi in una nota.

“La guerra all’inciviltà è ardua ma non ci fermeremo e non smetteremo di dimostrare che si può essere cittadini migliori di così”, conclude la nota. E’ questo il modo migliore per le istituzioni di rispondere ad atti vili che purtroppo si stavano spesso verificando in un luogo molto visitato nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.