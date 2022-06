Palmi, in arrivo fondi per edilizia scolastica e palestre: le strutture interessate

24 Giugno 2022 12:51

In totale sono 27 i finanziamenti che riguardano tutta la Calabria

È stata pubblicata sul sito del Ministero dell’Istruzione la graduatoria definitiva che vede il Comune di Palmi beneficiario di due finanziamenti (su un totale complessivo di 27 in tutta la Calabria) per l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico e delle mense scolastiche. Le candidature hanno riguardato la palestra e le aree esterne rispettivamente delle scuole secondarie di I grado:

Tito Minniti (Istituto Comprensivo Statale San Francesco) per un importo di euro 334.431 euro

(Istituto Comprensivo Statale San Francesco) per un importo di euro Zagari (Istituto Comprensivo Statale De Zerbi – Milone) per un importo di 350.000 euro.

“Non appena avremo la disponibilità delle somme finanziate avvieremo prontamente le procedure e i lavori per riqualificare e ri-funzionalizzare le due strutture e renderle finalmente idonee alla pratica sportiva da parte dei nostri ragazzi”, scrive in una nota l’amministrazione comunale di Palmi.