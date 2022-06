Elezioni, caos a Palermo. Lollobrigida: “Lamorgese si dimetta”

12 Giugno 2022 14:19

Lollobrigida: “non è tollerabile quanto si sta verificando a Palermo”

”Non è tollerabile quanto si sta verificando a Palermo. Decine di sezioni elettorali ancora chiuse per mancanza di presidenti e molte persone costrette a tornare a casa senza aver votato”. Lo dichiara il Capogruppo di Fratelli D’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. “Erano giorni che si conoscevano i rischi di rimanere con i seggi scoperti ma nulla è stato fatto per evitare il caos a cui stiamo assistendo. Ancora una volta il ministro Lamorgese da prova di incapacità non vigilando su Palermo e contribuendo con il suo immobilismo ad un altro disastro annunciato”.

“Auspichiamo – evidenza– che la situazione possa tornare alla normalità nel più breve tempo possibile con l’apertura di tutti i seggi e le dimissioni dell’incompetente ministro dell’Interno”, conclude.