Pallanuoto maschile, SSD UniMe si gioca la salvezza contro Ortigia: 3 punti per evitare i playout

17 Giugno 2022 10:45

SSD UniMe alla ricerca dei tre punti per evitare i playout: l’avversario è Ortigia Academy

Ultima di regular season per la SSD UniMe che domani, sabato 18 giugno, alle ore 15.00, scenderà in vasca alla Cittadella Sportiva Universitaria contro l’Ortigia Academy. Match complicato e dall’elevata importanza per la formazione di Ciccio Misiti. I punti in palio, infatti, saranno decisivi per i messinesi per conquistare la salvezza diretta oppure sanciranno il passaggio obbligato dai playout per garantirsi la permanenza in Serie B. Per i messinesi, tra l’altro, la situazione si complica ulteriormente se si pensi che sono 3 le formazioni che giocano per evitare la terzultima posizione, una delle due che decretano il passaggio ai playout. A parte le ultime due della classe, Ossidiana e Rari Nantes Napoli, i messinesi si attestano in quartultima posizione a quota 17, al fianco della Waterpolo Catania, mentre segue 1 sola lunghezza dietro l’Etna Waterpolo.

La sconfitta di Giacoppo e compagni nell’ultima uscita, il 13-5 inflitto dalla capolista Rari Nantes Auditore di Crotone, ha scombinato un po gli equilibri in classifica, rendendo ulteriormente complicata la situazione per gli universitari. La Waterpolo Catania, infatti, vincendo in casa dell’Ossidiana ha raggiunto proprio i peloritani, mentre l’Etna Waterpolo si è fatta sorprendere in casa dalla Nuoto 2000 Napoli ed è rimasta ferma a quota 16. E propria l’attuale terzultima della classe ha la partita sulla carta più agevole nell’ultimo turno, impegnata in casa della Rari Nantes Napoli (che, comunque, deve cercare obbligatoriamente la vittoria per sperare nella contemporanea sconfitta dell’Ossidiana pari classifica ed evitare la retrocessione diretta). La Waterpolo Catania, invece, ospita in casa la corazzata Waterpolo Palermo, altro impegno ad alto coefficiente di difficoltà.

Sarà un sabato tutto da vivere, dunque, con tanti scenari possibili. All’andata, a Siracusa, L’Ortigia Academy superò nettamente la compagine messinese (cosi come successe anche alla Waterpolo Catania, mentre l’Etna Waterpolo vinse facilmente sui napoletani), a conferma che sarà sicuramente un match complicato da giocare con il coltello tra i denti e con la netta determinazione di portare a casa i tre punti, cosi da festeggiare la salvezza senza passare dalla poule playout.