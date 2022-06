Calabria, morto improvvisamente l'”amico di Palizzi” Fabio Zuppardo: “una vita spesa per la solidarietà”

7 Giugno 2022 14:22

L’uomo era originario di Gela, ma era molto conosciuto dalla comunità di Palizzi, in provincia di Reggio Calabria

Una notizia improvvisa e dolorosa che ha scosso la Sicilia e la Calabria. Si è spento nella giornata di sabato 4 giugno Fabio Zuppardo, fondatore del movimento “Up Terranuova” e tra i responsabili del periodico “Osservatorio cristiano”. Originario di Gela, per anni è rimasto attivo nell’editoria, in vita si è speso molto per eventi di solidarietà. Una grave perdita anche per la comunità di Palizzi, in provincia di Reggio Calabria, località che Zuppardo frequentava spesso e dove era molto stimato per le sue qualità umane.

Nella sua città di origine ha sostenuto le cause a tutela dell’ambiente e del risanamento del Comune. Non ha mai smesso di impegnarsi nel dibattito pubblico, facendo tv e partecipando a diversi programmi.