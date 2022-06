Palermo-Padova, è febbre Serie B: biglietti polverizzati, file (anche di notte) e interventi della Polizia

9 Giugno 2022 12:20

Un entusiasmo contagioso. E’ quello che si respira in queste settimane a Palermo. I motivi? Una serie di “congiunzioni astrali” che potrebbero riportare i rosanero in Serie B a distanza di qualche anno: il terzo posto in classifica, una squadra in crescita, un allenatore che trascina, una possibile nuova (e importante) proprietà, un percorso playoff lungo e tortuoso ma superato alla grande fino alla finale di ritorno di domenica, in cui basterà anche un pari per ottenere la promozione; e, poi, una tifoseria fantastica.

Dopo lo 0-1 di Padova firmato Floriano, alla compagine di Baldini tocca il compito meno impegnativo, ma guai a sottovalutare la gara in considerazione dei due risultati su tre a disposizione. In tutto ciò, però, ci sarà – ancora una volta – l’aiuto del pubblico, seppur la settimana di attesa si stia vivendo in un mix tra entusiasmo e qualche tensione. Come riportano i media siciliani, infatti, è vera è propria “febbre finale”, una caccia al biglietto con 30mila biglietti già venduti e una richiesta di più del doppio della capienza del “Barbera”, già di per sé abbastanza grande (può contare oltre 35 mila posti). E così, in questi giorni, si sono registrate lunghe ed estenuanti file ai botteghini, anche a tarda notte, in cui non sono mancate le tensioni, gli spintoni, le lamentele, le resse e, in alcuni punti vendita, anche l’intervento della Polizia per calmare gli animi dei tifosi, intenti ad accaparrarsi un biglietto per assistere al match più importante della storia recente rosanero.