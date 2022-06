Elezioni, caos a Palermo. Iezzi (Lega): “spettacolo indegno”

12 Giugno 2022 14:23

Elezioni, caos a Palermo. Iezzi (Lega): “ennesimo flop del ministro Lamorgese: la sua incapacità imbarazza l’Italia agli occhi del mondo

”Non basta la nota del Viminale con cui si afferma che a distanza di ore dall’apertura dei seggi la situazione a Palermo si sta normalizzando. Quello a cui abbiamo assistito è uno spettacolo pessimo, indegno di un paese civile, di una democrazia moderna“. Lo dichiara il deputato Igor Iezzi, capogruppo Lega in commissione Affari costituzionali. “E il fatto che il ministro Lamorgese non abbia proferito verbo, non abbia affrontato in prima persona il problema rende il caos seggi nel capoluogo siciliano ancor peggio di quanto già non sia. Una città è chiamata a eleggere il proprio sindaco, a esprimersi sulla giustizia e gli elettori non possono esercitare il proprio diritto dovere. Questo è l’ennesimo flop del ministro Lamorgese: la sua incapacità imbarazza l’Italia agli occhi del mondo. Dimostri un minimo di senso delle istituzioni e si faccia da parte”, conclude il leghista.