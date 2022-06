Palermo, l’affondo del senatore Giro: “diserzione ai seggi causata dalla partita dei Playoff”

12 Giugno 2022 13:47

Diserzione di massa dai seggi di Palermo, mancano presidente e scrutatori. Il senatore Francesco Giro tira in ballo la concomitanza con la partita dei Playoff fra rosanero e Padova

Weekend caldissimo per la città di Palermo fra politica e pallone. Da una parte le elezioni per il sindaco che succederà all’uscente Orlando, dall’altra la possibile promozione in Serie B del Palermo impegnato nella sfida dei Playoff di Serie C contro il Padova. Eventi che potrebbero essere entrati in conflitto. Secondo il senatore Francesco Giro, con doppia tessera FI-Lega, il caos nei seggi palermitani sarebbe dovuto proprio alla partita: “mi dicono gli amici di Palermo che la diserzione in massa dei presidenti e scrutatori di seggio è dovuta dalla finalissima dei play off per accedere in serie B fra Palermo e Padova. Evidentemente il calcio ha messo in tilt il sindaco Orlando. Bastava organizzarsi e soprattutto coinvolgere la cittadinanza. Ma al sindaco dei palermitani non è mai interessato molto“.