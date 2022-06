Palermo, Calenda: “vittoria Lagalla? Colpa della gente che vota liste di chi è stato in galera”

15 Giugno 2022 14:26

“Se tu voti una lista con persone che sono state in galera per favoreggiamento di mafiosi, ti assumi questa responsabilità”, afferma Carlo Calenda

A Palermo ha ottenuto successo il centrodestra, “se la gente vota gente così è colpa dei cittadini”. Ad affermarlo è Carlo Calenda, deluso dalla vittoria di Roberto Lagalla al primo turno delle elezioni comunali nel capoluogo siciliano. “La vittoria a Palermo del centrodestra mi ha colpito. Per i nostri risultati, la lista di Azione ha superato i 5 stelle. Ma in negativo mi ha sorpreso che la maggioranza dei palermitani ha deciso di eleggere un sindaco appoggiato da Dell’Utri, Cuffaro e Miccichè. Tutti questi politici che poi ci deludono li abbiamo votati prima”, ha affermato il leader di Azione a Radio Capital.

“Se la colpa è dei palermitani? Sì, se la gente vota gente così è colpa dei cittadini. Non è che è sempre colpa della politica, la politica è espressione dei cittadini. Se voti Virginia Raggi a Roma, sapendo che Virginia Raggi non ha mai lavorato in vita sua e poi Virginia Raggi governa male, la colpa è di chi l’ha votata. E poi ci possiamo inventare il voto di protesta o quello che vogliamo, ma la responsabilità dei cittadini resta. Se tu voti una lista con persone che sono state in galera per favoreggiamento di mafiosi, ti assumi questa responsabilità”, ha concluso Carlo Calenda.