Palermo, la carica di Baldini: “mi sento uomo del Sud. Se resto, in Serie A entro 2 anni”

13 Giugno 2022 15:11

Silvio Baldini carica la piazza di Palermo dopo la promozione in Serie B: la promozione in Serie A potrebbe avvenire nel giro di 2 anni

“Voglio bene al pubblico di Palermo che ci ha dato entusiasmo e facendoci vincere i Playoff. Non so cosa succederà da domani, con il possibile passaggio di proprietà, ma se si sceglierà il mio tipo di messaggio e se mi faranno lavorare in un certo modo, se non sarà il prossimo campionato, quello ancora dopo il Palermo sarà in Serie A“. Un messaggio chiarissimo quello lanciato da Silvio Baldini, allenatore del Palermo, all’indomani della splendida promozione in Serie B ottenuta dai rosanero grazie al successo nella finale Playoff di Serie C contro il Padova. Dopo la festa è tempo di pensare al futuro.

Baldini lo ha detto chiaramente: la Serie A non è un’ossessione, ma se dovesse arrivare, gli piacerebbe che fosse proprio insieme al Palermo. “La Serie A non mi interessa, non la cerco anche se so che potrei allenarci perché conosco la materia, ma se dovesse accadere mi piacerebbe che fosse con il Palermo“. Molto dolce il passaggio del tecnico toscano sul Sud Italia: “sento la mia appartenenza al Sud e alla sua cultura. Ho comprato casa qua e voglio morire qua. Se chi arriverà capirà il mio messaggio so già come finirà, altrimenti vorrà dire che porterò la mia parola da un’altra parte“.