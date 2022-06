Palermo-City Football Group, ci siamo! Lo sceicco Mansour pronto a rilevare il club siciliano

16 Giugno 2022 11:38

Mancano solo gli ultimi passaggi per il closing, poi toccherà rivedere i quadri societari: Baldini confermato, ma l’allenatore ha chiesto la conferma del d.s. Castagnini

L’incontro di ieri ha dato ulteriori conferma sulla trattativa per la cessione del Palermo al City Football Group. Il confronto è avvenuto in un hotel di Milano, presenti il presidente Dario Mirri e il delegato della holding dello sceicco Mansour, Giovanni Gardini. La data citata, come indicativa per la chiusura, da “La Gazzetta dello Sport” è quella dell’1 luglio. La lettera d’intenti c’è, mancano gli ultimi passaggi per il closing. Contestualmente dovrà essere definito l’approccio alla nuova stagione, come la definizione del budget. Secondo la ‘Rosea’, il Palermo targato City potrebbe affrontare un anno di transizione per poi preparare il grande salto in Serie A.

Cambiamenti e conferme

Importante anche la definizione dello staff dirigenziale e dello staff tecnico. Dopo la promozione ottenuta battendo il Padova nella finale Playoff di Serie C, il presidente Mirri ha confermato l’allenatore Silvio Baldini, anche in virtù di un rinnovo automatico previsto nel contratto. Baldini ha chiesto la conferma del d.s. Castagnini, il quale si è incontrato con Luciano Zavagno, figura di riferimento del City Football Group. L’incontro è stato positivo ma, come spesso accade in questi casi, la nuova società potrebbe optare per nuovi profili manageriali. Gardini è stato indicato come nuovo direttore generale, Zamuner potrebbe essere il nuovo d.s.