Palermo, che colpaccio! Floriano-gol: 0-1 a Padova nella finale d’andata playoff!

5 Giugno 2022 23:07

Gara d’andata della finale playoff di Serie C tra Padova e Palermo

Sono arrivate alla fine, dopo il lungo ed estenuante percorso playoff (in Serie C, praticamente un secondo campionato, con 27 squadre ai nastri di partenza), ma ora una sola delle due otterrà la promozione in Serie B. Si gioca in due sfide l’ultimo atto degli spareggi promozione in Lega Pro. Di fronte, nella gara d’andata all’Euganeo, Padova e Palermo. I primi, reduci dalla vittoria in rimonta e nel finale (con polemiche) contro il Catanzaro, i secondi invece vittoriosi più agilmente nella doppia sfida contro la Feralpisalò.

E in questa gara d’andata è il Palermo a fare il colpaccio, dimostrandosi letale in trasferta e ipotecando la finale al Barbera. 0-1 il finale, con la rete di Floriano al 10′. Al ritorno in Sicilia basterà non perdere per festeggiare il ritorno in B a distanza di qualche anno.