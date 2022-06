Olimpia Milano 29 volte Campione d’Italia! La Virtus Bologna si arrende 81-64 in Gara-6

18 Giugno 2022 22:24

Gara-6 decisiva per assegnare lo scudetto: l’Olimpia Milano batte 81-64 la Virtus Bologna e si laurea Campione d’Italia per la 29ª volte

È la notte in cui si scrive la storia. Forum di Assago sold out per Gara-6 delle Finals Scudetto fra Olimpia Milano e Virtus Bologna, a 2 giorni dal successo delle “V Nere” che ha riaperto la serie portandola sul 2-3. Ultima chance in mano agli emiliani per tenere ancora viva la serie, portandola alla decisiva Gara-7, questa volta però non capitalizzata. Milano non sbaglia due volte, gioca una partita dominante fin dal primo quarto (29-16), chiudendo il primo tempo avanti + 7 (36-43). Nel secondo tempo il distacco aumenta con un terzo periodo da 18-10 e un ultimo quarto da 20-18 per un punteggio finale che al suono della sirena segna 81-64.

L’Olimpia Milano scuce lo scudetto dal petto di Bologna che l’anno scorso gli aveva rifilato un clamoroso 4-0. Gigi Datome MVP di Gara-6 con 23 punti. Shavon Shields (15 punti) MVP della serie. Ultimo tango per “El Chacho” Rodriguez (12 punti e 8 assist) dato per rientrante a Madrid. A Bologna non bastano gli 11 punti di Alibegovic e i 10 dell’ex GSW Mannion. Per la squadra del patron Giorgio Armani è il 29° titolo nazionale, per Ettore Messina il primo alla terza stagione alla guida di Milano, il 5° scudetto italiano, l’11° titolo nazionale (6 vinti in Russia con il CSKA).