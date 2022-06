Occhiuto sul Centro/Destra: “serve prova di maturità, leader è chi sa unire”

30 Giugno 2022 13:22

Occhiuto: “il centrodestra è maggioranza nel Paese. Ma le amministrative, in alcuni casi, ci dicono che il centrodestra sta facendo gli errori che faceva il centrosinistra un tempo”

“Il centrodestra è maggioranza nel Paese. Ma le amministrative, in alcuni casi, ci dicono che il centrodestra sta facendo gli errori che faceva il centrosinistra un tempo, quando si divideva, litigava, e parlava troppo di leadership e poco del suo progetto per il Paese”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervistato all’interno di “Start”, su SkyTg24.

“Il centrodestra deve dare prova di maturità, e mettere da parte per il momento il tema della leadeship. La leadership si conquista sul campo, certamente con i voti, ma anche con l’attitudine ad unire una coalizione, come ha fatto per decenni il presidente Berlusconi.

Prima vinciamo le elezioni, raccontando agli italiani ciò che si vuole realizzare per il Paese, e poi si ragionerà senza pregiudizi anche della leadership”, conclude Occhiuto.