22 Giugno 2022 12:56

Sanità in Calabria, Occhiuto annuncia: “a Cariati sia presidio ospedaliero che ospedale di Comunità, più servizi e più qualità”

“Leggo di presunte preoccupazioni in merito all’ospedale di Cariati. I cittadini e le associazioni posso stare tranquilli: ho dato la mia parola”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. “L’ospedale di Cariati sarà riconfigurato come presidio ospedaliero su zona disagiata, in rete con l’ospedale di Corigliano. E con questa configurazione saranno garantite tutte le specialità mediche e chirurgiche di base. Sempre nella stessa struttura è prevista anche la realizzazione di un ospedale di Comunità, un presidio previsto dal Pnrr: tenendolo in piedi non abbiamo perso alcuna risorsa europea. In questo modo si chiude l’intero ciclo assistenziale ospedaliero. Avremo più servizi sanitari e prestazioni di qualità per i cittadini e per l’intero territorio”, conclude Occhiuto.