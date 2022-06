Reggio Calabria, dal 10 giugno fuori il nuovo singolo di Antonia Laganà “Come muscoli”

6 Giugno 2022 11:14

Dal prossimo 10 giugno sarà presente in rotazione radiofonica e negli store digitali il nuovo singolo della cantautrice reggina Antonia Laganà “Come muscoli”

Nuovo singolo per la cantautrice reggina Antonia Laganà, in radio e negli store digitali dal 10 Giugno con il singolo “Come muscoli” (Fry Music Records). Il brano, scritto in collaborazione con Fabio Barnaba, dà il titolo anche al progetto artistico che la nota cantautrice calabrese propone al grande pubblico, progetto che comprende un insieme di canzoni cantautorali in cui l’artista esprime e descrive le emozioni mediante messaggi fortemente metaforici. Il titolo richiama l’idea secondo cui c’è un filo invisibile e forte, sospeso fra anima e corpo. L’una è la colonna sonora dell’altro.

Antonia: “così come i muscoli sono la parte fisica che sostiene l’uomo nelle sfide della vita, così i sentimenti entrano in gioco nell’esistenza affrontando con forza o debolezza le passioni dell’essere umano”.

Biografia

Antonia Laganà nata a Reggio Calabria nel 1991, è una cantante-interprete, cantautrice.

Fin da piccola scopre la passione per la musica e a soli undici anni inizia lo studio del canto, presso l’associazione A.M.S. di Reggio Calabria, sotto la guida del maestro Giovanna Gilda Severino.

Conseguita la maturità al liceo linguistico nel 2010, si iscrive al corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio di Calabria, conseguendo la laurea.

Dopo diverse esperienze musicali in tutta Italia, è divenuta nota al grande pubblico nel 2013 in seguito alla partecipazione alla prima edizione del programma “The Voice of Italy” su Rai 2, nel team di Noemi; nelle fasi del programma, ha lasciato il segno con le sue interpretazioni dei brani “Notturno” di Mia Martini e “A te” di Jovanotti. Nello stesso anno ha affiancato Noemi, in qualità di corista al programma televisivo “Prima le ragazze” canale La7, sulle note del brano “Let it be” dei Beatles.

Nel 2017 è stata fra i 16 finalisti, scelti dalla commissione musicale presieduta dal direttore artistico del 68° Festival di Sanremo (Claudio Baglioni), esibendosi in prima serata su RAI 1 al programma “Sarà Sanremo”, con il brano in gara dal titolo “Parli” del maestro Fabio Barnaba.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il “Premio Mia Martini – miglior interpretazione” nel 2008 con il brano “Ancora un po’ di te” del maestro Domenico Severino.

Nel 2020 entra a far parte del progetto Hoop Music “The Music Circle”, sotto la direzione artistica di Red Canzian e didattica di Giancarlo Genise, in qualità di docente di canto nonché referente per la provincia di Reggio Calabria. Negli anni si esibisce, inoltre, in numerosi concerti con un repertorio che abbraccia la musica pop dagli anni ‘60 ai giorni nostri, il mondo delle canzoni latine, gli standard ballad, il blues e le canzoni folk, Mia Martini, Eduardo de Crescenzo, Fiorella Mannoia e Luigi Tenco alcuni degli artisti della canzone italiana amati; ma, sa di appartenere anche al mondo del R&B: Alicia Keys, Jill Scott, Dionne Warwick e Stevie Wonder.