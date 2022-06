Insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria | NOMI

27 Giugno 2022 10:39

I nomi del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria: ing. Francesco Foti eletto presidente all’unanimità

Nel pomeriggio del 24 giugno, si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria che vedrà alla guida, per il prossimo quadriennio, 2022-2026, il neo Presidente ing. Francesco Foti, eletto all’unanimità dai 15 consiglieri. In sede di prima convocazione degli eletti, per l’attribuzione delle cariche istituzionali, l’ancora Presidente in carica, Ing. Domenico Condelli, ha voluto personalmente accogliere i neo consiglieri presso la nuova sede dell’Ordine degli Ingegneri, ringraziando il gruppo degli “uscenti” che, insieme a lui, ha condiviso il mandato consiliare 2017-2022, molti dei quali, – nel segno della condivisione e nel segno della continuità – sono stati rieletti per il prossimo mandato.

Infatti, le elezioni, svoltesi il 15 e 16 giugno, in modalità telematica, hanno avuto grande partecipazione, con una percentuale dei votanti, significativa, di circa il 67% degli iscritti e aventi diritto al voto.

Gli eletti, 14 per la sezione “A” ed uno per la sezione “B”, sono, in ordine di preferenze ricevute:

1) Ing. Francesco FOTI (941 preferenze);

2) Ing. Ida ALBANESE (849 preferenze);

3) Ing. Alessia TOSCANO (836 preferenze);

4) Ing. Domenico SAPIA (825 preferenze);

5) Ing. Giovanni SURACI (823 preferenze);

6) Ing. Massimiliano G. BRIANTI (807 preferenze);

7) Ing. Francis M.M. CIRIANNI (788 preferenze);

8) Ing. Giuseppe BATTAGLIA (786 preferenze);

9) Ing. Pasquale PENNA (782 preferenze);

10) Ing. Giuseppe CALABRO’ (779 preferenze);

11) Ing. Margherita TRIPODI (770 preferenze);

12) Ing. Monica PROCHILO (754 preferenze);

13) Ing. Fortunata REITANO (749 preferenze);

14) Ing. Giuseppe IMERTI (680 preferenze);

15) Ing. Luciano GENOVESE (650 preferenze);

Sempre nella seduta del 24 giugno, sono state attribuite le cariche istituzionali di Vice Presidente Vicario, all’Ing. Sapia, di Vice Presidente all’Ing. Tripodi, Tesoriere all’Ing. Suraci e Segretario all’Ing. Brianti. Il nuovo Presidente del Consiglio dell’Ordine, Ing. Francesco Foti eletto all’unanimità, ha quindi salutato i colleghi e compagni di lavoro per i prossimi quattro anni, elencando le priorità della categoria ed i prossimi obiettivi: “è necessario che l’Ordine professionale riesca implementare il proprio ruolo nei processi decisionali che le istituzioni, soprattutto territoriali, attuano su temi strettamente connessi con le professioni tecniche in generale e con l’ingegneria in particolare“. Per questo “il solco è stato tracciato dal Consiglio uscente, con Domenico Condelli Presidente, e su quello, ampliandolo, ci muoveremo. Le sfide sono tante, ma il Consiglio è forte e coeso, come forte e coesa è l’intera categoria”.