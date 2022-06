Nuova Pallacanestro Messina, niente più prima squadra: dalla prossima stagione solo tornei giovanili

18 Giugno 2022 11:17

La Nuova Pallacanestro Messina rinuncia ai campionati senior, dalla prossima stagione ripartirà dai tornei giovanili

La Nuova Pallacanestro Messina comunica l’interruzione a partire dalla prossima stagione della partecipazione ai campionati senior con la prosecuzione dell’attività solo nei campionati giovanili. Dopo quattro anni ricchi di soddisfazioni, i primi due in serie D con la partecipazione ai playoff nella prima stagione, con la seconda interrotta per via della pandemia con la squadra al quarto posto, un torneo di C Silver Sicilia vinto con la squadra arrivata a un canestro dalla serie B nello spareggio con Borgomanero e i playoff nell’ultima stagione di C Gold, la dirigenza ha preso atto che al momento non ci sono le condizioni per poter programmare un’altra stagione nei campionati senior.

Si tratta ovviamente di una decisione dolorosa e sofferta, ma il sodalizio giallorosso ha preferito fare un passo indietro per poter programmare al meglio il futuro; le difficoltà connesse all’emergenza Covid 19 hanno aggravato una crisi già presente rendendo difficoltoso l’apporto da parte degli sponsor, necessario per poter affrontare campionati di un certo livello. In tal senso la dirigenza ringrazia tutti gli sponsor che si sono avvicinati in questi anni e hanno reso possibile quanto raggiunto. La scelta societaria è stata dunque quella di seguire un principio di prudenza preferendo destinare le risorse ancora da ricevere da parte di alcuni sponsor delle ultime due stagioni per la chiusura di tutte le situazioni ancora aperte piuttosto che andare ad affrontare un altro impegnativo campionato con tutte le incognite del caso. Il ringraziamento della dirigenza va anche a tutti coloro che hanno contribuito a quanto fatto in queste stagioni, dallo staff tecnico agli atleti, allo staff medico e a tutti i componenti dello staff societario. La Nuova Pallacanestro Messina proseguirà la sua attività col settore giovanile per non dissipare il patrimonio sportivo e sociale che rappresentano i più giovani.