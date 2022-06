Nuoto: Barelli, ‘medaglie ai mondiali di Budapest motivo d’orgoglio per sport italiano’**

26 Giugno 2022 13:21

Roma, 26 giu. – (Adnkronos) – “Le medaglie di nuoto e sincronizzato, l’impegno dei ragazzi e degli staff sono motivo d’orgoglio per lo sport italiano e per l’intero movimento acquatico, che vive attraverso i successi degli azzurri il riconoscimento agli sforzi profusi soprattutto negli ultimi due anni. Questi ragazzi sono l’immagine di una gioventù che non si arrende e vuole vincere nello sport come nella vita”. Così il presidente della Fin Paolo Barelli in merito ai grandi risultati degli azzurri ai mondiali di nuoto di Budapest. Barelli è da sempre in prima linea, sia in parlamento da capo gruppo alla Camera di Forza Italia sia nell’ambito delle istituzioni sportive da presidente della Federazione Italiana Nuoto, per promuovere bandi e forme di sostegno dirette e indirette che tamponino la situazione emergenziale che vivono le società. “Purtroppo le istituzioni sono state a lungo insensibili ai problemi che vivono le società e i gestori delle piscine che garantiscono, oltre alla formazione dei campioni, l’insegnamento del nuoto che salva la vita propria e degli altri, l’attività motoria di base, il benessere dei cittadini. Molte piscine hanno chiuso. Altri gestori sono in profonda perdita e ora si sono aggiunti i rincari energetici e i problemi legati alla siccità. E’ un’emergenza senza fine che ha bisogno di ulteriori aiuti concreti”.

“I risultati finora ottenuti ai mondiali misurano la consapevolezza del movimento rappresentato al vertice da campioni che ormai hanno consolidato valenza e ruolo – continua il numero uno della Fin – La ciclicità dei risultati è il nostro maggior vanto ed è il frutto del lavoro delle società, in termine di promozione, recruiting e formazione, e coordinato dalla federazione con progetti evidentemente funzionali alla crescita di tutte le componenti: atleti, tecnici e dirigenti. Complimenti a nuoto e nuoto sincronizzato per gli splendidi risultati ottenuti e in bocca al lupo a tutti gli altri azzurri ancora impegnati al mondiale. Li aspettiamo tutti a Roma per i campionati europei, in programma dal’11 al 21 agosto. Sarà la festa delle discipline acquatiche”. L’Italnuoto ha chiuso la 19esima edizione iridata con un medagliere mai visto ed ulteriori certezze in vista dei campionati europei, in programma allo Stadio del Nuoto di Roma dall’11 agosto. Gli azzurri sono artefici di un mondiale da record con 5 ori, 2 argenti e 2 bronzi. Superato per ori e numero di medaglie il precedente di riferimento che risaliva a Gwangju 2019 con 3 ori, 2 argenti e 3 bronzi, che già a sua volta aveva migliorato i numeri dell’edizione di Budapest 2017 (3 ori e 3 bronzi), a dimostrazione di una crescita costante per densità e risultati.