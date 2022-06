Fc Lamezia Terme, ufficiale: l’ex Messina Raffaele Novelli è il nuovo allenatore

22 Giugno 2022 16:58

L’ex Messina Raffaele Novelli è il nuovo allenatore dell’Fc Lamezia Terme: annuncio ufficiale del club del Presidente Felice Saladini, da qualche giorno anche nuovo proprietario della Reggina

Cominciano a comporsi i tasselli della nuova stagione del Football Club Lamezia Terme, società del Presidente Felice Saladini, da qualche giorno anche nuovo proprietario della Reggina. Il club calabrese, sconfitto in finale playoff del girone I di Serie D dall’Acireale qualche settimana fa, ripartirà dunque dalla prima serie dilettantistica nazionale e già da qualche giorno ha cominciato a pianificare la nuova annata.

Dopo aver ufficializzato nei giorni scorsi l’ex Reggina Andrea Gianni come nuovo Direttore Generale, pochi minuti fa il Lamezia ha annunciato anche di aver raggiunto l’accordo con il nuovo allenatore, l’ex Acr Messina Raffaele Novelli. Nome di quest’ultimo, protagonista della cavalcata della squadra peloritana (in queste ore alle prese con il “dentro o fuori iscrizione”) dalla D alla C di due anni fa, che circolava già nell’aria da qualche giorno, ora certificato dall’ufficialità.

“La Società F.C. Lamezia Terme – si legge – è lieta di comunicare l’affidamento della guida tecnica della Prima Squadra all’allenatore Raffaele Novelli. Nato a Salerno il 23 settembre 1965, il tecnico campano vanta un’esperienza decennale in Serie C e due esperienze all’estero (Francia e Svizzera). Tra le altre, ha guidato le compagini di Salernitana, Foggia, Pro Patria, Genoa Primavera e ACR Messina, vincendo con quest’ultima il campionato di Serie D girone I. ‘È con immenso piacere – dichiara il Presidente Felice Saladini – che accogliamo a Lamezia Raffaele Novelli, figura ideale per il raggiungimento dei nostri obiettivi e per il prosieguo del nostro progetto. Il suo arrivo, dopo quello di Andrea Gianni nel ruolo di direttore generale, è un altro segnale che testimonia le nostre grandi ambizioni’”.