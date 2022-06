Locri, a 2 anni dalla sentenza nessun risarcimento: i genitori di Nicola Romeo diffidano l’Asp di Reggio Calabria

23 Giugno 2022 16:00

La famiglia del giovane Nicola Romeo scrive al Presidente della Regione Occhiuto, diffida l’Asp Provinciale e chiede attenzione al Prefetto di Reggio Calabria: “oltre al danno la beffa…”

Non conosce ancora un finale la storia riguardante Nicola Romeo, giovane di Locri diventato disabile oltre 24 anni fa (al suo terzo mese di vita) a causa dell’inoculazione di un vaccino obbligatorio il cui Ministero aveva chiesto il ritiro in quanto farmaco alterato da corpi estranei. A pagarne le conseguenze, l’Asp di Reggio Calabria, due anni e mezzo fa condannata dalla sentenza del Tribunale di Locri e costretta a un risarcimento danni. La famiglia del giovane, però, dopo due anni e mezzo (era gennaio 2020), attende ancora di essere liquidata e scrive al Presidente della Regione On. Roberto Occhiuto, al neo Commissario dell’Asp di Reggio Calabria Dr.ssa Lucia Di Furia e al Prefetto di Reggio Calabria Dr. Massimo Mariani al fine di porre rimedio alla vicenda relativa al risarcimento.

E’ infatti Nicola Romeo il vero beneficiario delle somme liquidate dal Tribunale di Locri, il quale oggi, a distanza di 24 anni, e dopo tutto il tempo trascorso dal fatto illecito, ha diritto ad essere risarcito, curato con le migliori tecnologie esistenti, dovendo inoltre intraprendere dei viaggi della salute all’estero, perché il suo diritto alla vita si è interrotto 24 anni fa, ed oggi più che mai intende recuperare tutto il tempo perduto, per ottenere anche un minimo di miglioramento delle sue condizioni di salute e di vita. Ciò, senza dimenticare di tutti i sacrifici intrapresi dalla sua famiglia che vive da sempre in simbiosi con lui per cercare di aiutarlo con tutti i mezzi possibili a disposizione.

I genitori, dunque, chiedono di dare integralmente corso alla Sentenza 74/2020 del Tribunale di Locri e di procedere alla liquidazione delle somme contenute nel precetto che gli Avvocati hanno presentato, considerando sicuramente l’aspetto giuridico di ottemperare ad una sentenza di condanna, ma non tralasciando di considerare anche l’aspetto umano celato dietro a tale sentenza. Una sentenza esecutiva, tutt’oggi ignorata dall’Asp di Reggio Calabria, “come volessero fare un ulteriore accanimento, incomprensibile, su una famiglia già provata da oltre 24 anni di ingiustizie!”, si precisa nella nota della famiglia. Quest’ultima che già più volte in passato, invano, ha cercato di evidenziare il problema. “Non si comprende – si chiede – questo silenzio assordante e vergognoso dell’Asp di Reggio Calabria, della Politica e delle Autorità, che la famiglia ha interpellato con Pec, nonché dei vertici istituzionali e politici ad ogni livello. Lunedì scorso l’ennesima diffida per scongiurare il protrarsi di una situazione di inadempimento, che peraltro confligge con l’impegno, finora profuso dallo Stato, a favore della legalità nella gestione delle Aziende del servizio sanitario regionale della Calabria”.

E poi la minaccia “certi che il Presidente della Regione Calabria On. Occhiuto, insieme alla Commissaria dell’ASP reggina Dr.ssa Lucia Di Furia ed il Prefetto Mariani vogliano attivarsi per scongiurare nuove azioni eclatanti da parte dei genitori di Nicola”, in quanto, come recita la diffida, sono pronti ad incatenarsi a oltranza.