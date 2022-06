Covid, Rosberg allontanato dalla F1 perchè non vaccinato: “non ha senso, sono guarito e ho gli anticorpi”

10 Giugno 2022 11:53

Nico Rosberg espulso dal paddock di Formula 1 perchè non vaccinato: l’ex pilota, ora commentatore, dovrà rinunciare al suo lavoro

Nico Rosberg è stato espulso dal paddock di Formula 1 perchè non vaccinato. L’ex campione del mondo, attualmente commentatore del Mondiale in tv dopo il ritiro dalle corse, dovrà quindi rinunciare al proprio lavoro. “Mi sono ripreso bene da un’infezione da Coronavirus e per questo ho anticorpi mostruosi“, ha dichiarato Rosberg all’emittente “Sport1” a proposito del suo stato di salute. “Testo regolarmente anche i miei anticorpi“, ha aggiunto l’ex pilota sottolineando che il suo medico ha escluso categoricamente la necessità di ricorrere al vaccino: “non ha assolutamente senso“.

La Formula 1 ha inasprito il protocollo Covid in questa stagione: l’accesso al paddock è consentito solo a chi ha completato il ciclo di vaccinazione o ha un’esenzione medica. Nella stagione passata l’accesso al paddock era consentito con un semplice tampone negativo. “Sport1” ha riferito che Rosberg è stato allontanato dal paddock durante il recente Gran Premio di Monaco e ha invece lavorato per Sky Sports britannica dal suo appartamento nel Principato.