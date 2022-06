Nations League: undici mesi dopo il trionfo di Wembley sarà di nuovo Italia-Inghilterra

9 Giugno 2022 11:07

Cresce la fiducia intorno alla Nazionale: con la vittoria sull’Ungheria gli azzurri sono primi nel girone

Sono passati undici mesi dalla magica notte di Wembley nella quale gli azzurri sconfissero la nazionale dei tre leoni conquistando il secondo alloro europeo: adesso Italia e Inghilterra tornano a incontrarsi al loro rispettivo terzo incontro di Nations League, nel cui girone gli azzurri sono in testa alla classifica. In questo lasso di tempo le due squadre hanno avuto destini diversi: l’Italia non è riuscita a confermare quanto di buono mostrato a Euro 2020 mancando clamorosamente l’accesso ai Mondiali del Qatar, mentre la nazionale guidata da Gareth Southgate ha vinto nettamente il suo girone di qualificazione staccando con merito il biglietto per la rassegna iridata del prossimo inverno.

La Nazionale di Roberto Mancini arriva dal buon successo nei confronti dell’Ungheria, maturato grazie alle reti Barella e Pellegrini nel primo tempo, che hanno messo il sigillo su una più che buona prestazione da parte della nuova Italia messa in campo dal CT, sempre più impegnato in un’opera di ringiovanimento della squadra. A Cesena, oltre agli autori dei gol, hanno ben impressionato Raspadori e l’ex oggetto misterioso Gnonto, ai quali Mancini potrebbe consegnare in futuro le chiavi dell’attacco, senza ovviamente dimenticare la buona prova di Scamacca contro la Germania. E proprio l’attaccante del Sassuolo potrebbe partire inizialmente titolare con l’Inghilterra al posto del giovane Gnonto.

Gli inglesi arrivano all’impegno contro gli azzurri reduci dal difficile impegno contro la Germania: al vantaggio dei padroni di casa con Hofmann l’Inghilterra ha risposto nel finale con un dubbio rigore trasformato dal solito Henry Kane, al suo 50° gol con la maglia della nazionale. Non un grande incontro per gli uomini di sua Maestà, che per buona parte della partita hanno trovato diverse difficoltà a penetrare la difesa tedesca costruendo pochissime occasioni degne di nota. Il finale però è stato tutto dalla parte degli inglesi, che grazie all’ingresso di Grealish sono riusciti a trovare quella spinta in più per arrivare al sofferto pareggio finale.

L’ultimo precedente tra Italia e Inghilterra sappiamo bene com’è andato a finire, con il successo ottenuto ai rigori che è valso il titolo europeo degli azzurri. Nel complesso, se consideriamo solamente gli incontri ufficiali, l’ultima vittoria dei britannici risale al lontano 1977 nelle qualificazioni al Mondiale successivo, a seguire solo pareggi o successi degli azzurri, tra i quali, oltre al trionfo europeo, spiccano le vittorie ai Mondiali del 2014 nel girone e la finale per il terzo posto di Italia ’90. Prendendo in considerazione anche le amichevoli l’ultimo successo inglese è del 2012, per 2 a 1.

Sarà curioso vedere gli uomini con i quali Mancini avrà intenzione di iniziare la gara: del centrocampo in sù Pellegrini sembra essersi preso i galloni di inamovibile, anche se le ultime notizie lo danno sofferente di un piccolo problema al ginocchio, mentre nel reparto difensivo sembra esserci ancora spazio per sperimentare e trovare l’alchimia giusta. Di sicuro è un’Italia diversa rispetto a qualche mese fa, e a Wolverhampton si andrà alla ricerca di conferme.