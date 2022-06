Nations League, imbarcata clamorosa subita dall’Italia: la Germania vince 5-2

14 Giugno 2022 22:44

Figuraccia clamorosa per l’Italia nella quarta sfida di Nations League: la Germania dilaga con un durissimo 5-2. Gnonto diventa il più giovane marcatore nella storia della Nazionale

Quarta e ultima sfida di questa tornata di impegni di Nations League che hanno fatto seguito alla fine dei campionati nazionali. L’Italia torna ad affrontare la Germania in una delle grandi classiche del calcio europeo che passa alla storia, purtroppo, come il peggior passivo azzurro contro i rivali tedeschi. Un netto 5-2 subito dai ragazzi di Mancini che bissa il 5-2 subito in un’amichevole del 1939. La Nations League, per quanto sia una competizione ‘giovane’ e meno blasonata di Europeo e Mondiale, resta pur sempre un torneo che mette in palio un trofeo e che, vista l’assenza da Qatar 2022, gli Azzurri dovrebbero inserire fra i propri obiettivi.

Visto il gran numero di indisponibili (Donnarumma, Bastoni, Spinazzola e Barella unici titolari), Mancini ha deciso di optare per un deciso turnover di uomini e di idee in queste quattro partite che, se fin qui avevano portato 5 punti in 4 gare, quest’oggi hanno portato 5 gol subiti in 90′ minuti. Differenza importanti di valori in campo con la Germania che, forte di tutti i suoi effettivi, spadroneggia dal punto di vista fisico e soprattutto dal punto di vista tecnico. Kimmich apre le danze a inizio partita, Gundogan trasforma un rigore nell’ultima azione del primo tempo che taglia le gambe agli azzurri.

Nella ripresa, salvo una buona reazione iniziale, i tedeschi dilagano con una doppietta di Werner e un gol di Muller. Qualche tifoso italiano che vive in Germania viene pescato dalle telecamere mentre piange, segnale che Germania-Italia non è mai una partita come le altre. Il gol della bandiera per gli Azzurri lo firma il baby Willy Gnonto, una delle note più positive di queste 4 gare di Nations League, che entra nella storia della Nazionale: con i suoi 18 anni, 7 mesi e 16 giorni migliora il record di Nicolè (1959) diventando il più giovane marcatore della storia italiana. Nel finale c’è gloria anche per Bastoni che di testa rende meno amaro il passivo firmando il definitivo 5-2. Una sconfitta che fa scivolare l’Italia al terzo posto nel girone alle spalle della Germania (6 punti) e della sorprendente Ungheria che ha rifilato 4 reti a un’Inghilterra irriconoscibile.